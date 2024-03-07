Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi açıklandı
Netflix, Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı. Listede 2'si yerli 10 dizi yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 26 Şubat - 3 Mart 2024 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şöyle...
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Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.
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2. Kuvvetli Bir Alkış
Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikayeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.
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3. One Day
Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir. David Nicholls imzalı romandan uyarlandı.
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