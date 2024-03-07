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Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi açıklandı

Netflix, Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı. Listede 2'si yerli 10 dizi yer aldı.

Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi açıklandı - Resim: 1

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 26 Şubat - 3 Mart 2024 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şöyle...

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Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi açıklandı - Resim: 2

Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.

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Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi açıklandı - Resim: 3

2. Kuvvetli Bir Alkış

Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikayeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.

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Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 dizi açıklandı - Resim: 4

3. One Day

Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir. David Nicholls imzalı romandan uyarlandı.

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