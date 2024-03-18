Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı
Bundan tam 17 yıl önce başına gelen üzücü bir olayın ardından insanlara küsen 80 yaşındaki Antalyalı Mehmet amca Netflix'in senaryolarını bile kıskandıracak bir hayat yaşıyor... İnsanlara küsen Mehmet amca 17 yıldır Antalya'nın zirvesinde yapayalnız...
Kaynak: DHA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından insanlara küsüp, dağda yaşamaya başlayan Mehmet Çabuk (80), tahtadan inşa ettiği barakada kalıp, hayvanları ile vakit geçiriyor. Çabuk, "Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" dedi.
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Ulupınar Mahallesi Karadere bölgesindeki dağda kalan Mehmet Çabuk, sıra dışı yaşantısıyla dikkati çekiyor.
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Vadi içerisine kendi imkanlarıyla kurduğu ve üzerini naylon örtüyle kapatıp, tahtadan inşa ettiği barakada yaşayan Çabuk, 100'e yakın keçisinin yanından ayrılmıyor.
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