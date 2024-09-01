Netflix'ten skandal Kıbrıs dizisi! Türkiye'den tepki yağdı
20 Eylül'de Netflix'te yayımlanması beklenen ve Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gibi gösteren diziye Ankara'dan tepki geldi.
Online içerik platformu Netflix'te yayınlanacak “Famagusta” adlı diziye Türkiye ve KKTC'den tepkiler çığ gibi.
20 Eylül'de gösterime girmesi beklenen dizide Türk askeri, Kıbrıs işgalcisi olarak gösteriliyor. 1974 yılında yaşanan olaylara dayandırılan dizide Türk askeri, Rumları evlerini terk etmeye zorluyor ve sivil halka ateş açıyor.
Platformun yayına almayı planladığı diziye Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterenler arasında.
DIŞİŞLERİ'NDEN FAMAGUSTA TEPKİSİ
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.
Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.
Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."