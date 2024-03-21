Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var
Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
1 / 29
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park'ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı.
2 / 29
Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
3 / 29
Alanda bir grup, bölücü terör örgütü lehine slogan atıp görevli polise taş attı. Gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
4 / 29