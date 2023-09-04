Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
Nevşehir'in Gülnur ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Aksaray'da ise sel ve su baskınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ise sele kapılarak kayboldu.
NEVŞEHİR'DE OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI
Olay, saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Ş. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağanak yağmur başladı.
Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için çalışma başlattı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, sel sularına kapılan otomobili boş halde buldu. Sel sularında gözden kaybolan Şevket ve Zöhre Ş. çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nevşehir ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sel ve su baskınları sonucunda Gülşehir ilçesi Tuzköyü mahallesinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.