  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de otomobilin ağaça çarparak ikiye bölündüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündü. 

1 / 8
Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde O.N.Ö. ile V.B.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

2 / 8
Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

Ağır yaralanan F.K.E., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 / 8
Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündüğü görüldü.

4 / 8