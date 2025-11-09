Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Nevşehir'de otomobilin ağaça çarparak ikiye bölündüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde O.N.Ö. ile V.B.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan F.K.E., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündüğü görüldü.
