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New York sokakları kırmızı beyaza büründü

ABD'nin New York kentinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen ''Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'' renkli görüntülere sahne oldu.

New York sokakları kırmızı beyaza büründü - Resim: 1

Manhattan sokakları kırmızı beyaza büründü. Amerika'nın New York kentinde, ''Geleneksel Türk Yürüyüşü''nün 40'ıncısı düzenlendi.

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New York sokakları kırmızı beyaza büründü - Resim: 2

Yağmurlu havaya rağmen yürüyüşe çok sayıda kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı.

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New York sokakları kırmızı beyaza büründü - Resim: 3

Madison Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Türkevi yakınlarındaki parkta son buldu.

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New York sokakları kırmızı beyaza büründü - Resim: 4

Bu sene yürüyüşte, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı.

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