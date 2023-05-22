New York sokakları kırmızı beyaza büründü
ABD'nin New York kentinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen ''Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'' renkli görüntülere sahne oldu.
Manhattan sokakları kırmızı beyaza büründü. Amerika'nın New York kentinde, ''Geleneksel Türk Yürüyüşü''nün 40'ıncısı düzenlendi.
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Yağmurlu havaya rağmen yürüyüşe çok sayıda kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı.
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Madison Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Türkevi yakınlarındaki parkta son buldu.
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Bu sene yürüyüşte, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı.
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