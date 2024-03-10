Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti
Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre, kayak yapmak için Aladağlar'ın Emli Vadisi bölgesine çıkan dağcı İsmet İ. (49), burada kar kütlesi altında kaldı.
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Turistlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.
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İsmet İ.'nin cansız bedeni kütlesinin altından diğer dağcılar tarafından çıkartılırken kurtarma ekipleri ise olay yerinde çalışma başlattı.
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