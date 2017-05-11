Nihal-Bahar kardeşlerin babasının kimliği şaşırttı
İşte Benim Stilim Yarışması'yla şöhret olan Bahar-Nihal Candan kardeşler magazin gündeminin zirvesinden inmek bilmiyor. Olay kardeşlerin babası muhafazakar akademisyen çıktı.
Özellikle Bahar Candan’ın program sırasında ve sonrasında ortaya koyduğu ‘karikatürize edilmiş karakteri’ izleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
Sesini incelterek konuşması ve tuhaf sebepler yüzünden olur olmadık zamanlarda ağlamasıyla tanınan Bahar Candan, son olarak ablası Nihal Candan ile Eser Yenenler’in sonrasında kiralık olduğu ortaya çıkan villasında âleme katılmasıyla gündem olmuştu.
Hatta aynı ortamda bulunan ve eğlenceye dahil olan şarkıcı Murat Boz’un, bu yüzden sevgilisi Aslı Enver tarafından terk edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Partinin ve sonrasında basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yapan Bahar Candan, “Ben oraya dondurma yemek için gittim. Onlar benim ablamın bile abileri… Ben çok küçüğüm. Türk erkekleriyle de asla beraber olmam. Çünkü ben Justin Timberlake’e âşığım” açıklamasıyla bir kez daha şaşırtmıştı.
Son günlerde kimilerince ‘yozlaşmış popüler kültür figürü’ diye tanımlanan, kimilerinin ‘bir reyting projesi’ diye tanımladığı Candan kardeşlerin babalarının kimliği ise şoke edecek. Sözcü'de yer alan habere göre, Candan kardeşlerin geçtiğimiz günlerde fotoğrafları basına yansıyan babalarının, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan olduğu ortaya çıktı.