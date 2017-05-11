Nihal-Bahar kardeşlerin babasının kimliği şaşırttı

Hatta aynı ortamda bulunan ve eğlenceye dahil olan şarkıcı Murat Boz’un, bu yüzden sevgilisi Aslı Enver tarafından terk edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Partinin ve sonrasında basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yapan Bahar Candan, “Ben oraya dondurma yemek için gittim. Onlar benim ablamın bile abileri… Ben çok küçüğüm. Türk erkekleriyle de asla beraber olmam. Çünkü ben Justin Timberlake’e âşığım” açıklamasıyla bir kez daha şaşırtmıştı.