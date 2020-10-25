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  3. 25 Ekim 2020 16:41

Nihat Hatipoğlu'ndan otelinde içki satıldığı iddiasına yanıt

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bazı habere sitelerinde yer alan ''otelinde içki satılıyor'' iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hatipoğlu, ''Aklınızca dün yazdığım bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız'' ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'ndan otelinde içki satıldığı iddiasına yanıt

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bazı habere sitelerinde yer alan iddialar üzerine sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Nihat Hatipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;    

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Nihat Hatipoğlu'ndan otelinde içki satıldığı iddiasına yanıt

Sultanahmet’te ailemize ait butik bir otel var.Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Satılmadı. Servis edilmedi. Dışardan getirilmesine müsade edilmedi.

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Nihat Hatipoğlu'ndan otelinde içki satıldığı iddiasına yanıt

Alkolsüz konseptiyle bilinen bir işletmedir. Evlenme cüzdansız müşteri alınmadı. Buna rağmen dün bütün gün burada içki verildiği gibi alçakça, onursuzca, rezilce bir sahte haber yapıldı. Başka otellerden alınan görüntüler buraya ait gibi sunuldu.

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Nihat Hatipoğlu'ndan otelinde içki satıldığı iddiasına yanıt

Bilinen bazı haber siteleri de utanmadan bu yalana ortak oldular. Yazıklar olsun. Hiç mi utanmadınız

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