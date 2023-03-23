Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru... Soru da yanıt da olay oldu

Nihat Hatipoğlu bu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.