Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru... Soru da yanıt da olay oldu
Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da ATV ekranlarındaki programda kendisine gelen sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu kendisine gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu.
Genç bir kadın ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na sahurda "Sevip de sevilmemenin günahı nedir? Umut verip de yarı yolda bırakmanın günahı nedir" diye sorunca sosyal medyada gündem oldu.
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Nihat Hatipoğlu bu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.
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