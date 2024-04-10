Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.
Kaynak: DHA
1 / 9
Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
2 / 9
Lap lapa yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
3 / 9
Gece saatlerinde bayram alışverişinde olanlar ise kara hazırlıksız yakalanırken, yağış zaman zaman trafikte aksamalara da neden oldu.
4 / 9