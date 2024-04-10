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  4. Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi

Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: DHA
Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 1
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Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 2

Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. 

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Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 3

Lap lapa yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. 

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Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 4

Gece saatlerinde bayram alışverişinde olanlar ise kara hazırlıksız yakalanırken, yağış zaman zaman trafikte aksamalara da neden oldu. 

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