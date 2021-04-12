Nisan ayında şaşkına çeviren kar yağışı! 120 santimetreye ulaştı

"BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİM"

Hayvancılıkla uğraşan ve mart ayında hayvanlarını Sinekli Yaylası'na çıkarttıklarını anlatan Perihan Yılmaz ise "Ömrü hayatım boyunca nisan ayında böyle bir kar görmedim. Nisan ayının 12’sinde mevlam böyle bir kar yağışı nasip etti. Nisanda bile bu kadar kar yağdı daha ne olacaktı? Bereket yağıyor" şeklinde konuştu.