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  4. Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Van'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, 83 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 1

Meteorolojinin uyarısının ardından Van'da dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece saatlerine kadar aralıksız devam etti. Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. 

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Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 2

Kar yağışı ile Başkale, Bahçesaray, Edremit, Çatak, İpekyolu, Muradiye, Tuşba, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 55 mahalle ve 28 mezra yolu olma üzere 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 

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Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 3

Karla mücadele ekipleri gece boyu kapanan yolları açmak için çalışma yaptı. Sabah saatlerinde ise Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları iş makinalarıyla temizlemeye başladı. 

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Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı - Resim: 4

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

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