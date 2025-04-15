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  4. Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı!

Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kaynak: DHA / İHA
Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı - Resim: 1

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde eklerken, 40 yerleşim yeri yolunun kapanması neden oldu.

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Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı - Resim: 2

Bahçesaray'da 2, Başkale'de 13, Çaldıran'da 7, Gürpınar'da 11, Muradiye'de 2 ve Saray ilçesinde 5 olmak üzere toplam 40 yerleşim yerinin yolunu kapandı.

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Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı - Resim: 3

Kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı - Resim: 4

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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