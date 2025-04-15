Nisan'da geri gelen kış gitmek bilmiyor: Bir ilimizdeki manzara Sibirya'yı aratmadı

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Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Kaynak: DHA / İHA
Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde eklerken, 40 yerleşim yeri yolunun kapanması neden oldu.
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Bahçesaray'da 2, Başkale'de 13, Çaldıran'da 7, Gürpınar'da 11, Muradiye'de 2 ve Saray ilçesinde 5 olmak üzere toplam 40 yerleşim yerinin yolunu kapandı.
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Kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.
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Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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