Nişanlısı aylarca sakladı, genç kadın gerçeği acılar içinde öğrendi
27 yaşındaki bir kadın, yatağında doğum yapana kadar hamile olduğundan habersiz olduğunu söyledi.
27 yaşındaki bir kadın, yatağında doğum yapana kadar hamile olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını iddia ediyor. Nişanlısı, uyudukları sırada bebeğin tekmelerini hissetmiş ancak genç kadına hiçbir şey söylemedi. Genç kadın, doğum yaptığını fark edince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kadının daha önce gittiği bir doktor, sağlık sorunları sebebiyle, hamile kalmasının oldukça zor olabileceğini ve tedaviye ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.
REGL SANCISI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ
REGL SANCISI OLMADIĞINI FARK ETTİ
Emily Graham, Ocak ayında bir sabah, başlangıçta kabızlıktan sorumlu tuttuğu mide krampları ile uyandığını söyledi. Kendisini iyi hissetmeyen genç kadın, tuvalete gitti ancak ağrılar geçmeyince yatağına döndü. “Nişanlıma kendimi iyi hissetmediğimi ve kötü mide ağrılarım olduğunu söyledim. Daha sonra kabız olabileceğimi falan düşünerek tuvalete gittim. Orada bir süre oturdum ve hayır, bu regl sancıları değil diye düşündüm. Bu yüzden, geçeceğini düşünerek yatağa geri döndüm ve on dakika sonra uyandım."
ORGANLARI PARÇALANIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİ
Genç kadın, doğum anını anlatırken iç organlarının parçalanıyormuş gibi bir acı hissettiğini anlattı. Emily, "Tuvalete geri döndüm ve iyi olup olmadığımı görmek için, nişanlım geldi ve Google'da ne olabileceğini araştırıyordu ve 'Eeerm, hamile olabilirsin' dedi.” Yaklaşık 90 dakika sonra Graham, itme dürtüsü hissettiğini söyledi.
"SANIRIM HAMİLEYİM"
27 yaşındaki "İtmeye ihtiyacım vardı ve 'Aman Tanrım, sanırım hamileyim' diye düşündüm" diye güldü. Emily, "Yatakta uzanırken partnerim 'Oh evet, bence taç giyiyorsun' dedi. Tamam diye düşündüğümüz an buydu, bu oluyor." dedi. Graham'a göre, partneri bir ambulans çağırmayı başardı ve sağlık görevlileri, kızlarının doğumuna yardımcı olmak için çiftin evine zamanında ulaştı. Graham, "Sağlık görevlilerini aradık ve onu teslim etmek için tam zamanında geldiler, evde yatağında teslim edildi. İki dakika geç gelselerdi nişanlım yapıyor olurdu." ifadelerini kullandı.