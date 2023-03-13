Nişanlısı aylarca sakladı, genç kadın gerçeği acılar içinde öğrendi

"SANIRIM HAMİLEYİM"

27 yaşındaki "İtmeye ihtiyacım vardı ve 'Aman Tanrım, sanırım hamileyim' diye düşündüm" diye güldü. Emily, "Yatakta uzanırken partnerim 'Oh evet, bence taç giyiyorsun' dedi. Tamam diye düşündüğümüz an buydu, bu oluyor." dedi. Graham'a göre, partneri bir ambulans çağırmayı başardı ve sağlık görevlileri, kızlarının doğumuna yardımcı olmak için çiftin evine zamanında ulaştı. Graham, "Sağlık görevlilerini aradık ve onu teslim etmek için tam zamanında geldiler, evde yatağında teslim edildi. İki dakika geç gelselerdi nişanlım yapıyor olurdu." ifadelerini kullandı.