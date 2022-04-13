Nişanlısı olacak cani onu diri diri gömdü, mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı ama...

Milliyet'te yer alan habere göre, tartışmanın bir türlü sonu gelmedi ve Stacey Gwilliam, 39 yaşındaki nişanlısı Keith Hughes tarafından saldırıya uğradı. 89 kilo olan vücut geliştiricisi Hughes, nişanlısı Stacey Gwilliam’ı boğuyordu. Kadın o kadar şiddetli bir saldırıya uğradı ki tüm kontrolünü kaybetti. Keith Hughes nişanlısının boynunu bükerek kırmaya çalıştı. Üstelik bu Keith Hughes'un ilk şiddet suçu değildi. Hughes, daha önce bir adama tuğlayla defalarca vurduğu için hapse atılmıştı. 2013 yılında da nişanlısına yönelik üç ayrı saldırıda daha bulunmuştu. Bu olaylar sonucunda Keith Hughes üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Hughes, hapisteyken Stacey'in kendisine yazdığını, serbest bırakıldıktan sonra da ilişkilerine devam ettiklerini söyledi.