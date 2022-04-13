Nişanlısı olacak cani onu diri diri gömdü, mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı ama...
Evlilik hazırlıkları yaparken nişanlısı tarafından boğularak öldürülmeye çalışılan ve diri diri gömülen genç kadın toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıktı. Ancak kabusu yaşayan çıkan genç kadının sonrasında yaşadıkları ise korku filmlerini bile aratmadı.
34 yaşında genç bir kadın olan Stacey Gwilliam evlilik hazırlıkları yapıyordu. Nişanlısı Keith Hughes ile aile olmaya hazırlanıyorlardı. Ta ki o güne kadar. Sıcak bir Temmuz gününde Birleşik Krallık'taki Caswell Körfezi'ndeki sahil yolunda Stacey Gwilliam ve Keith Hughes yürüyordu. O esnada çiftin arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma iyice alevlendi ve Keith Hughes öfkesini kontrol edemiyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre, tartışmanın bir türlü sonu gelmedi ve Stacey Gwilliam, 39 yaşındaki nişanlısı Keith Hughes tarafından saldırıya uğradı. 89 kilo olan vücut geliştiricisi Hughes, nişanlısı Stacey Gwilliam’ı boğuyordu. Kadın o kadar şiddetli bir saldırıya uğradı ki tüm kontrolünü kaybetti. Keith Hughes nişanlısının boynunu bükerek kırmaya çalıştı. Üstelik bu Keith Hughes'un ilk şiddet suçu değildi. Hughes, daha önce bir adama tuğlayla defalarca vurduğu için hapse atılmıştı. 2013 yılında da nişanlısına yönelik üç ayrı saldırıda daha bulunmuştu. Bu olaylar sonucunda Keith Hughes üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Hughes, hapisteyken Stacey'in kendisine yazdığını, serbest bırakıldıktan sonra da ilişkilerine devam ettiklerini söyledi.
Peki Stacey Gwilliam'a ne oldu? Bir komşuları onların sahilde kavga ettiklerini görmüştü. Hughes, genç kadını Langland Körfezi'ndeki sahil yolunda onunla birlikte yürümeye ikna etti.
Çiftin ayrılığı konusunda tartışmaya başladıklarında, Hughes’un öfkesi iyice arttı. Hughes, genç kadının başını kolunun kıvrımına yerleştirdi ve sıkmaya başladı, sonrada boğmak için onu döndürdü. Belki onu döndürüp yüz yüze boğmasının sebebi kadının yaşadığı dehşeti ve acıyı mümkün olan en yakın mesafeden görmekti.