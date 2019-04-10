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  3. 10 Nisan 2019 11:33

Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu genç, arkadaşlarıyla beraber Nişantaşı’nda bir binanın çatısına tırmandı. O anlar kaydeden gençlerden biri bastığı taş yerinden çıkınca düşme tehlikesi geçirdi.

Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

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Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, Şişli Nişantaşı’na gelerek arkadaşlarıyla beraber bir binanın tepesine tırmanmak için plan yaptı.

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Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

Semtte bir süre sokakta gezinen gençler ardından rastgele bir binanın içerisine girdi.

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Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

Binanın 3’üncü katına çıkan gençler buradaki pencereye açarak çatısına tırmanmak istedi. Gençlerden ikisi herhangi bir sorun olmadan tırmandı ancak arkadaşları tırmanırken, bastığı taş yerinden çıktı.

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