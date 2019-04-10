Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu genç, arkadaşlarıyla beraber Nişantaşı’nda bir binanın çatısına tırmandı. O anlar kaydeden gençlerden biri bastığı taş yerinden çıkınca düşme tehlikesi geçirdi.
Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, Şişli Nişantaşı’na gelerek arkadaşlarıyla beraber bir binanın tepesine tırmanmak için plan yaptı.