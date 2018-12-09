Nişantaşı'nda Rus koca dehşet saçtı

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Meşrutiyet Mahallesi Albay Sadri Alantar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Rus uyruklu bir çift henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Evin içerisinde başlayan tartışma sokağa taşarken, darpçı koca eşini merdivenlerden aşağıya yuvarlayıp, ardından yüzünü yere vurarak tekmeledi. Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.