Nişantaşı'nda Rus koca dehşet saçtı
Nişantaşı’nda alkollü olduğu öğrenilen Rus koca, eşini önce merdivenlerden aşağıya attı, ardından da yüzünü yere vurarak sokak ortasında tekmeledi.
Ağzı ve burnu kan içinde kalan kadının yardım çığlığı attığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis, darpçı kocayı gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Meşrutiyet Mahallesi Albay Sadri Alantar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Rus uyruklu bir çift henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Evin içerisinde başlayan tartışma sokağa taşarken, darpçı koca eşini merdivenlerden aşağıya yuvarlayıp, ardından yüzünü yere vurarak tekmeledi. Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Kocası tarafından darp edilen kadının ağzı ve burnu kan içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çifti binaya götürdü.