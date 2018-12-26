  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Aralık 2018 15:03

Noel'i böyle kutladılar ! Dünyanın dört bir yanından fotoğraflar

İran'dan ABD'ye, Irak'tan Avustralya'ya, Tibet'ten İngiltere'ye, Bosna'dan Kenya'ya... Dünya, Noel'i böyle karşıladı.

Noel'i böyle kutladılar ! Dünyanın dört bir yanından fotoğraflar

Birçok ülkede yüzlerce insan buz gibi denize girdi, plajdan çığlıklar yükseldi.

1/ 46
Noel'i böyle kutladılar ! Dünyanın dört bir yanından fotoğraflar

Galler

2/ 46
Noel'i böyle kutladılar ! Dünyanın dört bir yanından fotoğraflar

İngiltere

3/ 46
Noel'i böyle kutladılar ! Dünyanın dört bir yanından fotoğraflar

Galler

4/ 46
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM