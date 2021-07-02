Normalleşme ile birlikte plajlar doldu taştı

Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, normalleşmenin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Dağ ile denizin arasına sıkışan Kaputaş Plajı, yeşili ve maviyi bir arada sunmasıyla yerli ve yabancı binlerce misafirin ilgi odağı oluyor. Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor.