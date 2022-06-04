Normalleşmenin faturası ağır oldu: Vaka sayıları patladı!

Dünya Sağlık Örgütü resmi verilerine göre ABD, dün 136 bin 522 yeni vaka açıklarken son 7 günlük toplam vaka sayısı 698 bin 712 oldu.

Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ resmi verilerine göre, son 7 günlük vaka sayısı toplamı en yüksek ikinci ülke 559 bin 151 vaka ile Çin oldu. Çin, dün 77 bin 193 günlük yeni vaka raporladı. Toplam vakada üçüncü sırada yer alan Avustralya’nın son 7 günlük vaka sayısı toplamı 230 bin 26 olurken günlük yeni vaka sayısı dün itibariyle 34 bin 983 oldu.