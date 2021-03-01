Normalleşmeye destek yüzde 58
Mart ayından itibaren atılacak normalleşme adımlarını toplumun yüzde 58’i olumlu buluyor
Kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili yol haritası bugün yapılacak kabine toplantısında kararlaştırılacak.
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İller, Bilim Kurulu’nca belirlenen vaka sayıları, aşı oranları gibi kriterlere göre 4 farklı gruba ayrılarak normalleşme takvimine alınacak.
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Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan illerde hangi adımların atılması gerektiği konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirecek.
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Koca’nın sunumunda aşılama çalışmalarında gelinen aşama, mutasyonlu virüsün görüldüğü iller ve yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirler de yer alacak.
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