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Normalleşmeye destek yüzde 58

Mart ayından itibaren atılacak normalleşme adımlarını toplumun yüzde 58’i olumlu buluyor

Normalleşmeye destek yüzde 58 - Resim: 1

Kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili yol haritası bugün yapılacak kabine toplantısında kararlaştırılacak.  

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Normalleşmeye destek yüzde 58 - Resim: 2

İller, Bilim Kurulu’nca belirlenen vaka sayıları, aşı oranları gibi kriterlere göre 4 farklı gruba ayrılarak normalleşme takvimine alınacak.

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Normalleşmeye destek yüzde 58 - Resim: 3

 Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan illerde hangi adımların atılması gerektiği konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirecek. 

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Normalleşmeye destek yüzde 58 - Resim: 4

Koca’nın sunumunda aşılama çalışmalarında gelinen aşama, mutasyonlu virüsün görüldüğü iller ve yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirler de yer alacak.

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