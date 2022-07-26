Norveç'in tatlı belası: Limanlardaki tekneleri batırıyor
Freya adlı genç bir dişi mors, bir haftadır sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında bulunuyor.
Freya, ilk olarak Norveç'te sahil köyü olan Kragero'daki turistik teknelerine tırmanarak ün kazandı ve 17 Temmuz'dan beri başkentin sularında aynı şeyi yapıyor.
Normalde Kuzey Kutbu'nun daha kuzeydeki enlemlerinde yaşayan memelinin varlığı, yerli halk arasında merak uyandırdı ve basında manşetlere taşındı.
GÜNDE 20 SAAT UYUYOR
Verdens Gang adlı gazete, web sitesinde morsun her hareketini canlı olarak yayınladı.Freya, daha önce bir ördeği kovalarken ve bir kuğuya saldırırken, çoğu zaman teknelerde uyuklarken filme alındı. Bir mors günde 20 saate kadar uyuyabiliyor. Norveç’te balıkçılık ile ilgili bir yetkili olan Rolf Harald Jensen, ağırlığı altında bükülen talihsiz bir şişme botun yanında dururken, “Maddi hasara yazık ama vahşi hayvanları korumamız gerek” dedi. Diğer taraftan, Norveçli yetkililer, Freya'nın halk için tehlike oluşturabileceğinden endişe ederek onu taşımayı ve hatta ötenazi yapmayı düşündüler Ancak, hayvanın zararsız olduğunu gördüklerinde Freya’yı rahat bırakmaya karar verdiler.
İNSANLAR ONU RAHATSIZ ETMEYİNCE, TEHLİKELİ DEĞİL
NTV'de yer alan habere göre Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, "Freya besleniyor, dinleniyor ve iyi durumda görünüyor. Ancak, insanlara onunla olan mesafelerini korumalarını tavsiye ediyoruz. Freya yakınlarında yüzmemenizi veya kanoya binmemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Güvenli bir mesafeyi koruduğunuz sürece, bir mors normalde insanlar için bir tehlike oluşturmaz. Ancak insanlar tarafından rahatsız edilirse kendini tehdit altında hissedebilir ve saldırabilir” açıklamasını yaptı. Öte yandan, yumuşakçalar, karidesler, yengeçler ve küçük balıklar gibi omurgasızlarla beslenen morslar koruma altındaki türler arasında yer alıyor.