Norveç'in tatlı belası: Limanlardaki tekneleri batırıyor

GÜNDE 20 SAAT UYUYOR



Verdens Gang adlı gazete, web sitesinde morsun her hareketini canlı olarak yayınladı.Freya, daha önce bir ördeği kovalarken ve bir kuğuya saldırırken, çoğu zaman teknelerde uyuklarken filme alındı. Bir mors günde 20 saate kadar uyuyabiliyor. Norveç’te balıkçılık ile ilgili bir yetkili olan Rolf Harald Jensen, ağırlığı altında bükülen talihsiz bir şişme botun yanında dururken, “Maddi hasara yazık ama vahşi hayvanları korumamız gerek” dedi. Diğer taraftan, Norveçli yetkililer, Freya'nın halk için tehlike oluşturabileceğinden endişe ederek onu taşımayı ve hatta ötenazi yapmayı düşündüler Ancak, hayvanın zararsız olduğunu gördüklerinde Freya’yı rahat bırakmaya karar verdiler.