Nostradamus'un 2024 kehanetleri açıklandı

KRAL CHARLES'A VEDA, PRENS HARRY'E MERHABA

Nostradamus'un tahminlerinden biri, Kral Charles'ın gelecek yıl inişli çıkışlı bir yolculukla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. Les Prophéties'te bu konuya dair olarak "Adaların Kralı zorla kovuldu... yerine hiçbir kral işareti olmayan biri getirildi." satırları yer alıyor. Yazılarda belirli bir krala atıfta bulunulmasa da, bazıları söz konusu hükümdarın Britanya monarşisinin şu anki başkanı olabileceği sonucunu çıkardı. Nostradamus Kehanetleri kitabının analisti ve yazarı Mario Reading, Kral Charles'in hem kendisine hem de ikinci karısı Kraliçe Camilla'ya yönelik ısrarlı saldırılar nedeniyle istifa edebileceğini söyledi. Belgelerde, "Adaların Kralı güç ile görevden uzaklaştırılacak" ifadesi yer alırken, Reading bunun kısa bir süre önce tahta oturan Kral Charles'ın görevden alınacağını iddia etti.