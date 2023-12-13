Nostradamus'un 2024 kehanetleri açıklandı
Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Nostradamus'un 2024 yılına ilişkin kehanetleri ortaya çıktı.
Nostradamus olarak bilinen Fransız astrolog Michel de Nostredame, 450 yıl önce yayımlanan Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair bulunduğu tahminlerin birçoğunun gerçekleşmesi, filazofun dünyaca bilinmesine sebep oldu.
Nostradamus'un Adolf Hitler'in yükselişini, Başkan John F. Kennedy'nin vurulmasını, Kovid salgınının başlangıcını ve hatta 2022'deki yaşam maliyeti krizini doğru bir şekilde tahmin ettiği söyleniyor. Ünlü kahinin 2024 kehanetleri ise şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
YENİ PAPA
Bu belgeyi analiz eden uzmanlar, son dönemde çok ciddi sağlık sorunları yaşayan 86 yaşındaki Papa Francis'in yerine yeni bir papa seçileceğini söylüyor. Katolik Kilisesi'nin 88 yaşındaki lideri için çoğu kişi görevini sonlandıracağını düşünüyor.
KRAL CHARLES'A VEDA, PRENS HARRY'E MERHABA
Nostradamus'un tahminlerinden biri, Kral Charles'ın gelecek yıl inişli çıkışlı bir yolculukla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. Les Prophéties'te bu konuya dair olarak "Adaların Kralı zorla kovuldu... yerine hiçbir kral işareti olmayan biri getirildi." satırları yer alıyor. Yazılarda belirli bir krala atıfta bulunulmasa da, bazıları söz konusu hükümdarın Britanya monarşisinin şu anki başkanı olabileceği sonucunu çıkardı. Nostradamus Kehanetleri kitabının analisti ve yazarı Mario Reading, Kral Charles'in hem kendisine hem de ikinci karısı Kraliçe Camilla'ya yönelik ısrarlı saldırılar nedeniyle istifa edebileceğini söyledi. Belgelerde, "Adaların Kralı güç ile görevden uzaklaştırılacak" ifadesi yer alırken, Reading bunun kısa bir süre önce tahta oturan Kral Charles'ın görevden alınacağını iddia etti.