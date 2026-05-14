Noter önünde kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişi, noter önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenini tabancayla vurarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, saldırganın olay sonrası sergilediği sakin tavırlar dikkat çekti.
Olay, sat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (63) arazi paylaşımı sırasında 30 metre fazla hisse verildiği iddia edilen yeğeni A.B. (40) ile noter önünde buluştu. Taraflar noter önünde konuşmaya başladıktan kısa süre sonra Ö. A., üzerindeki tabancayı çıkartarak yeğenine ateş etmeye başladı.
Dayısının tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan B., karın, göğüs ve baş bölgesinden yaralandı. Yeğenini tabanca ile vuran Ö. A. ise eşi ile birlikte yaya olarak olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler kaçan Ö. A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada Ö. A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalandı.
Ö. A. ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada ve boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.