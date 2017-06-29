Novovoronej-2 Santrali böyle görüntülendi
Mersin- Akkuyu'daki nükleer santralin referansı ve "ikizi" olarak gösterilen ve Türkiye'den de onlarca uzman ve öğrencinin incelemelerde bulunduğu, eğitim aldığı Rusya'daki Novovoronej-2 Santrali, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Novovoronej-2'nin Başmühendisi Vladimir Zarubayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından yapılacak Akkuyu NGS'nin teknik açıdan Rusya'nın Voronej bölgesindeki Novovoronej-2 santrali ile aynı özelliklere sahip olacağını söyledi.
Akkuyu NGS'de kullanılacak reaktör, türbin, otomasyon, kontrol sistemleri ve destek üniteleri gibi santralin ana parçalarının Novovoronej-2 santralindekiyle aynı olduğunu anlatan Zarubayev, bu sistemlerin Rusya'daki modern nükleer teknolojiye göre tasarlandığına işaret etti.
Zarubayev, tesisin tüm kritik ünitelerinde özel tasarlanmış güvenlik sistemlerinin bulunacağını belirterek, "Tasarımcılarımız, çok şiddetli depremler de dahil olmak üzere tüm güvenlik risklerine karşı gereken testleri yaptı.