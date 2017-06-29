  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Haziran 2017 14:55

Novovoronej-2 Santrali böyle görüntülendi

Mersin- Akkuyu'daki nükleer santralin referansı ve "ikizi" olarak gösterilen ve Türkiye'den de onlarca uzman ve öğrencinin incelemelerde bulunduğu, eğitim aldığı Rusya'daki Novovoronej-2 Santrali, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Novovoronej-2 Santrali böyle görüntülendi

Novovoronej-2'nin Başmühendisi Vladimir Zarubayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından yapılacak Akkuyu NGS'nin teknik açıdan Rusya'nın Voronej bölgesindeki Novovoronej-2 santrali ile aynı özelliklere sahip olacağını söyledi.

1/ 37
Novovoronej-2 Santrali böyle görüntülendi

Akkuyu NGS'de kullanılacak reaktör, türbin, otomasyon, kontrol sistemleri ve destek üniteleri gibi santralin ana parçalarının Novovoronej-2 santralindekiyle aynı olduğunu anlatan Zarubayev, bu sistemlerin Rusya'daki modern nükleer teknolojiye göre tasarlandığına işaret etti.

2/ 37
Novovoronej-2 Santrali böyle görüntülendi

Zarubayev, tesisin tüm kritik ünitelerinde özel tasarlanmış güvenlik sistemlerinin bulunacağını belirterek, "Tasarımcılarımız, çok şiddetli depremler de dahil olmak üzere tüm güvenlik risklerine karşı gereken testleri yaptı.

3/ 37
Novovoronej-2 Santrali böyle görüntülendi

Akkuyu'da kullanılacak santral teknolojisi Rusya'nın en iyisi. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmiş yapılar sayesinde Akkuyu NGS, 9 büyüklüğündeki depreme dahi dayanıklı olacak." diye konuştu.

4/ 37