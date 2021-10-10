Nusret Gökçe açıkladı: İşte yeni hedefi
Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, yeni hedefini açıkladı.
Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezinde yeni bir şube açan ve restoranındaki fiyatlarla gündem olan Gökçe, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
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İŞTE NUSRET'İN YENİ HEDEFİ
ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, takipçilerinin geçmişe götürdüğü kareye düştüğü notla dikkat çekti.
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Instagram'da 38 milyon takipçisi olan ünlü isim, paylaşımına; "Uzaya ilk restaurantı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.
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