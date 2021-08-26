Nusret'e Adana'dan rakip çıktı! Bu da altın kaplama tavuk döner

24 ayar yenilebilir altın kaplama piton döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da, “Böyle bir konsepti ben Türkiye'de ilk defa gördüm. Gerçekten çok lezzetli. Mehmet Bey'e de böyle bir lezzeti bize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya altın pitonu denemeye bekliyorum. Tavuk dönere bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana. Dönere çok da lezzet katmış” dedi.