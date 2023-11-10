O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi
İş Bankası, milyonlarca emekli için Kasım ayı promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek o haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Kasım ayı için geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
Emekli vatandaşların en büyük ilgili oldukları konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, bu durum bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının kurulmasına neden olmuştu.
Rekabet sonrası İş Bankası emekli promosyon rakamını güncellediklerini duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası...
İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL