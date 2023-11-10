  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi

O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi

İş Bankası, milyonlarca emekli için Kasım ayı promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.

Kaynak: GerçekGündem
O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi - Resim: 1

Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek o haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Kasım ayı için geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.

1 / 8
O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi - Resim: 2

Emekli vatandaşların en büyük ilgili oldukları konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, bu durum bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının kurulmasına neden olmuştu.

2 / 8
O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi - Resim: 3

Rekabet sonrası İş Bankası emekli promosyon rakamını güncellediklerini duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası...

3 / 8
O banka Kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi - Resim: 4

İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

4 / 8