O belediyede en düşük işçi maaşı 15 bin lira oldu

Toplu ara iş sözleşmemizle, çalışanlarımızın haklarını daha da güçlendirdik ve onlara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için adım attık. Emekçilerimizin değerini biliyoruz ve her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Bu nedenle, asgari ücretin üzerinde bir maaş ödemesini gerçekleştirerek çalışanlarımızın ekonomik açıdan daha güvende olmasını sağladık. Yıl içerisinde verilen en düşük işçi maaşını 15 bin TL seviyesine çıkardık.