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  4. O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar!

O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar!

Yalova Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı yüzde 88 artarak 32 bin liraya çıkarken işçiler bu durumu belediye başkanını omuzlara alarak kutladı.

O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! - Resim: 1

Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş. çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Sözleşme Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde Yalova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı.

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O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! - Resim: 2

Yüzde 88 zam alan Yalova Belediyesi işçileri, davul zurna eşliğinde zammı kutladı.

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O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! - Resim: 3

Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’u meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlarına çıkararak sloganlar attı.

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O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! - Resim: 4

Sözleşmenin imza törenine Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve belediye çalışanları katıldı.

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