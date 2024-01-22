O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar!
Yalova Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı yüzde 88 artarak 32 bin liraya çıkarken işçiler bu durumu belediye başkanını omuzlara alarak kutladı.
Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş. çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Sözleşme Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde Yalova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı.
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Yüzde 88 zam alan Yalova Belediyesi işçileri, davul zurna eşliğinde zammı kutladı.
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Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’u meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlarına çıkararak sloganlar attı.
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Sözleşmenin imza törenine Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve belediye çalışanları katıldı.
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