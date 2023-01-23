O cezalar siliniyor, borçlar yapılanıyor! İşte yeni borç yapılandırmasının ayrıntıları
AK Parti iktidarı 2023 seçimlerine kısa bir süre kala vergi, ceza, prim borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri ile birlikte matrah arttırımına kadar pek çok "müjde" içeren Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketini çıkarmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihinin 14 Mayıs Pazar günü olduğunu belirtirken, vergi ve ceza borcu cezalarına yönelik yapılandırmanın da detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre ceza ve borçlara taksitli ödeme geliyor ve trafik cezaları puanları siliniyor.
Erdoğan bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında seçim tarihinin 14 Mayıs Pazar günü olduğunu belirtirken, vergi ve ceza borcu cezalarına yönelik yapılandırmanın da detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre ceza ve borçlara taksitli ödeme geliyor ve trafik cezaları puanları siliniyor.
Yapılandırma paketiyle 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.