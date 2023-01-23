O cezalar siliniyor, borçlar yapılanıyor! İşte yeni borç yapılandırmasının ayrıntıları

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihinin 14 Mayıs Pazar günü olduğunu belirtirken, vergi ve ceza borcu cezalarına yönelik yapılandırmanın da detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre ceza ve borçlara taksitli ödeme geliyor ve trafik cezaları puanları siliniyor.