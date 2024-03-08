O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası!

Polis olmayı küçük yaşlardan beri hedeflediğini söyleyen Pilot Komiser Ebru Melek Kof, “6 yıldır uçucu personel olarak görev yapıyorum. Polisliği seçme nedenim üniformaya olan aşkımdı. Bu üniformayla görevimi yaptığım için çok mutluyum. Havacı pilotluk ise çocukluk hayalimdi. Onu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu üniforma altında görev yapmak çok fazla gurur veriyor. Türkiye’deki diğer kadınlara ve çocuklara da örnek olduğumuz için gururluyuz. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Birçok farklı operasyon ve göreve katılıyoruz. Çok dinamik ve çeşitli bir görev alanımız var. Görevimizin bu kadar zor olması ise bizi dinç tutuyor” ifadelerini kullandı.