O ilde korkutan görüntüler! Yılanlar şehir merkezine indi

Aracın alt kısmında ki kapağı araladıklarında içerde yılan olduğunu farkedince durumu itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkartarak çuvala koyarak doğaya saldılar. Olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.