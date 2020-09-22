O ilde yeni korona tedbirleri! HES kodu zorunluluğu getirildi

"Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde, çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde, PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verilmiştir."



