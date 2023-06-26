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O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular

Sivas'ta doğa yürüyüşü yapan 2 arkadaş uzaktan kaya sandıkları ancak yaklaşınca gerçeği anladıkları ve tesadüfen buldukları "şey" karşısında ne yapacağını şaşırdı.

O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

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O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular - Resim: 2

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş, doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli Dağı'na çıktı.

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O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular - Resim: 3

Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünen iki arkadaş, yaklaştıklarında cismin dev bir mantar olduğunu anladı.

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O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular - Resim: 4

Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştü. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.

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