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O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı!

Bir türlü gelmek bilmeyen kış bazı illerimizde kar yağışıyla birlikte geldi. İşte Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları...

O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! - Resim: 1

Bingöl’de her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova ilçesinde gecikmeli de olsa yağış başladı, her yer beyaza büründü.

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O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! - Resim: 2

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, Bingöl’ün birçok bölgesinde kar yağışı başladı. 

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O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! - Resim: 3

Haftalardır yağışın beklendiği Karlıova ilçesinde de kar yağışı başlarken, ilçe biranda beyaza büründü. 

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O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! - Resim: 4

Yer yer 5 santimetreye ulaşan karın yağmasıyla beraber, çocuklar da sokaklara çıkarak kaymaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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