''O köy'' turist akınına uğruyor

Tarihi dokusunun yanı sıra köyü tanıtan pek çok yöresel giysi ile 150 yıllık tarım aletleri ve Cumhuriyet edebiyatının şair ve yazarlarından Ahmet Kutsi Tecer'in kullandığı pek çok eser de köyün girişinde şair adına oluşturulan kültürevinde sergileniyor.



