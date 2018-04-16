''O köy'' turist akınına uğruyor
''Orada bir köy var uzakta'' adlı şiiri yazan şair Ahmet Kutsi Tecer'in köyü, gezginler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesi merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyü, bünyesinde barındırdığı 200-300 yıllık ahşap evlerin restore edilmesiyle özgün kimliğini korumaya devam ederken, Doğu Anadolu'nun da turist çeken önemli yerleşim yerlerinden biri oldu.
Osmanlı'nın sivil mimarisini yansıtan evlerde sofa, divanhane, kiler, selamlık gibi bölümlerle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Apçağa'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen ve koruma altına alınan dokuz ahşap ev ile altı çeşme bulunuyor.
Tarihi dokusunun yanı sıra köyü tanıtan pek çok yöresel giysi ile 150 yıllık tarım aletleri ve Cumhuriyet edebiyatının şair ve yazarlarından Ahmet Kutsi Tecer'in kullandığı pek çok eser de köyün girişinde şair adına oluşturulan kültürevinde sergileniyor.