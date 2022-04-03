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O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Şanlıurfa'da, husumetli iki aile fertleri arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 14 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var!

O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın önünde karşılaşan husmetli iki aile arasında tartışma çıktı. 

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O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Resim: 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Resim: 3

İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, taraflar Şanlıurfa-Akçakale yolunu kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. 

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O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Resim: 4

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında ulaşıma kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.

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