O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Şanlıurfa'da, husumetli iki aile fertleri arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 14 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var!
Olay, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın önünde karşılaşan husmetli iki aile arasında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
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İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, taraflar Şanlıurfa-Akçakale yolunu kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
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Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında ulaşıma kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.
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