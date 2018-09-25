O tabelayı gören frene basıyor !

Tır şoförü Engin Yılmaz, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "İlk gördüğümde şaşırdım, frene basma durumuna kadar düştüm. Yamaç paraşütçüsünün önüme düşeceğini zannettim. Maket olduğunu görünce ister istemez şaşırdım. İlk görenler için trafiği tehlikeli duruma sokar. Ani fren yapması hem kendisini hem de arkasındaki sürücüyü zor duruma düşürür. Viraja girdiğinde ilk karşına çıkıyor, birazda canlı gibi duruyor. İster istemez frene basma durumuna kadar düşüyor ilk gören sürücü" dedi.