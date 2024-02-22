O Türkiye'nin en lezzetli yeşil altını: Kiloyla değil, taneyle alabileceğiz!
"Türkiye'nin yeşil altını" olarak bilinen, baharın müjdecisi çağlada hasat başladı. Türkiye'nin lezzetli yeşil altını hasat sonrası kilosu 1.000 TL'ye yakın bir fiyattan çarşı ve pazarda yerini alacak...
Kaynak: İHA
Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı.
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Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilogramı tezgahlarda 1000 TL'den alıcı buluyor.
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Önceki yıllara göre satışına 20 gün önce başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.
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