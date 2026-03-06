O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir''

1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğundan bu yana Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Şakir, başarısının temelinde "azim ve disiplin" yattığını belirtiyor. İl Jandarma Komutanlığı görevini "büyük bir onur" olarak nitelendiren Şakir, "Benden sonra gelecek kadın subaylar için bir kapıyı araladığıma inanıyorum. Zaman zaman zor koşullar altında görev yaptık; ancak sahada asıl belirleyici olan cinsiyet değil, görev bilincidir," ifadelerini kullanıyor.