O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir''
Türkiye'nin ilk kadın il jandarma komutanı olarak tarihe geçen ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikinci kadın generali olan Tuğgeneral Gülden Mat Şakir'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadının gücünü ortaya koydu: "Kadınlar en zor askeri görevleri başarabilir"
Türkiye'nin jandarma tarihinde bir ilk yaşandı. 2024 yılında Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan ve Türk Jandarma tarihindeki ilk kadın il jandarma komutanı unvanını alan Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihinde tuğgeneralliğe terfi ederek başarısını taçlandırdı.
Özlem Yılmaz’dan sonra Jandarma Genel Komutanlığı’nın ikinci kadın generali olan Şakir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirdiği açıklamalarla genç subay adaylarına ışık tuttu.
1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğundan bu yana Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Şakir, başarısının temelinde "azim ve disiplin" yattığını belirtiyor. İl Jandarma Komutanlığı görevini "büyük bir onur" olarak nitelendiren Şakir, "Benden sonra gelecek kadın subaylar için bir kapıyı araladığıma inanıyorum. Zaman zaman zor koşullar altında görev yaptık; ancak sahada asıl belirleyici olan cinsiyet değil, görev bilincidir," ifadelerini kullanıyor.
Atatürk'ten İlham Aldı
Askerlik hayalinin lise yıllarında aldığı bir teşvikle başladığını anlatan Tuğgeneral Şakir, Nene Hatunlardan Kara Fatmalara uzanan o kadim vatan sevgisi mirasını taşıdığını vurguluyor. "Kadın kimliğiyle üniformayı taşımak, ciddi bir temsil sorumluluğu getiriyor. Ancak inandığınız sürece önünüzde hiçbir engel duramaz," diyen Şakir, hayatındaki en büyük ilham kaynağının ise annesinin fedakarlığı olduğunu belirtiyor.