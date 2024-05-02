O Türkiye'nin kendi kendine yetişen şifa kaynağı mucizesi
Van’da dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen 'çiriş otu' tezgahlardaki yerini aldı. İşte Türkiye'nin şifa kaynağı çiriş otunun faydaları...
Kaynak: İHA
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Van’ın Erciş ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen 'çiriş otu' tezgahlardaki yerini aldı.
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Erciş’te dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı.
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Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen çiriş otu, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu. Toplanan otlar, şehir merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu.
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