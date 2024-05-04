O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor

Bu aile de sahte kayıtlarla R.Ş.'i öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirdi. R.Ş., evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin mecburiyetten çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan R.Ş., bu nedenle resmi bir kimliğe sahip olmadığı için devlet kurumlarına gittiğinde kimlik eksikliği nedeniyle birçok sorunlarla karşılaşıyor.