O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor
Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki kadın tam 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor. Filmlere konu olacak olayı yaşayan genç kadın "ölsem mezarım isimsiz kalacak" dedi.
Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki R.Ş., doğduğu günden bu yana gerçek kimliğine kavuşamadı. Hikâyesiyle filmlere konu olacak olayın aydınlatılması için R.Ş.'in biyolojik babasının mezarı açılarak DNA örneği alındı.
Sivas kent merkezinde yaşayan R.Ş., 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikâyesiyle duyanları derinden etkiliyor. R.Ş., annesinin vefatının ardından babası tarafından 1 yaşındayken yurda verildi. İddiaya göre, o dönemdeki yurt müdürü R.Ş.'i kaydettirmeden resmi olmayan şekilde bir aileye verdi.
Bu aile de sahte kayıtlarla R.Ş.'i öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirdi. R.Ş., evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin mecburiyetten çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan R.Ş., bu nedenle resmi bir kimliğe sahip olmadığı için devlet kurumlarına gittiğinde kimlik eksikliği nedeniyle birçok sorunlarla karşılaşıyor.