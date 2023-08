O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu!

Yaşının 80 olduğunu ve kazandığı arkeoloji bölümüne kaydını yaptırmak eğitim göreceği üniversiteye geldiğini ifade eden Şevki Kılıç, “Arkeoloji bölümünü tek tercih ile kazandım ve bugün kaydımı yaptırdım. Daha öncede 2019 yılında tarih bölümünü bitirmiştim. Bugün tek tercih ile arkeoloji kaydımı yaptırdım. Okullar açılınca da öğrenime devam edeceğim. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile bilgisayar ve yabancı dil bakımında gençlerden biraz geri kalmış olabilirim ama diğer konularda bende kendimi yetiştirdim Benimde gayet güzel Osmanlıca okumam var. Gazete, dergi ve tarihi kitaplardan çeviri yapıyorum. Bu çalışmalarım için dijital bir gazete çıkarmayı düşünüyorum. Okumayı seviyorum ve her gece araştırma yaptığımdan dolayı yaklaşık100-200 sayfa kitap okuyorum. Gençlere tavsiyem, her ne kadar imtihana girip başaramamışsalar da tekrar denesinler. Hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, okumak onlara her açıdan fayda saylayacaktır" dedi.