O ülkede alarm verildi! Vaka sayıları yeniden patladı
İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 922 yeni vakanın tespit edilmesinden sonra Avrupa'da endişe arttı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 922 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, mevcut durumdan endişe duyan Fransa önlem alınmaması halinde İspanya ile sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yeni vakalarda hafta başından bu yana dikkati çeken yüksek seviyenin devam ettiği belirlendi. Ülkede dün 971 olan Kovid-19'da yeni vaka sayısı bugün 922 olarak verildi.
İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Aragon (298), Katalonya (133), Madrid (107), Navarra (93) ve Endülüs (70) bölgeleri salgının en fazla görüldüğü yerler olarak öne çıktı.
Bakanlık, PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 272 bin 421'e ulaştığını duyururken, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısını da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 432 olarak güncelledi. Ülkede son bir haftada salgından 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.