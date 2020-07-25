O ülkede alarm verildi! Vaka sayıları yeniden patladı

Bakanlık, PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 272 bin 421'e ulaştığını duyururken, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısını da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 432 olarak güncelledi. Ülkede son bir haftada salgından 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



