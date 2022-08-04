O ülkede aşının geçerlilik süresi değişiyor

Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin onayının ardından 1 Ekim-7 Nisan tarihleri arasında yürürlükte kalması öngörülen yasa, bazı alanlarda koruyucu maske takma ve test ibraz etme zorunluluğu getiriyor, yerel olarak acil önlem gerektiren durumlarda eyaletlere de ek önlemler alma yetkisi tanıyor. Buna göre ülke genelinde havayolları ve uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu devam ettirilirken hastane veya yaşlı bakım merkezlerinde maskenin yanında test zorunluluğu olacak. Önlemler, ayakta tedavi hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında ve benzer merkezlerde çalışanlar için de geçerli olacak.