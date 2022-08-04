O ülkede aşının geçerlilik süresi değişiyor
Almanya'da yürürlüğe girmesi öngörülen yeni yasada aşılılara yönelik muafiyetlerden yararlanabilmek için son doz üzerinden 3 ay geçmemiş olması gerekiyor.
Almanya'da koronavirüs vakalarında yeniden patlama yaşanırken hükümet, sonbahardaki olası tehlikelere karşı yasal düzenleme çalışmalarını tamamladı. Süresi 30 Eylül'de dolacak olan Salgın Hastalıklardan Korunma Yasasının yerini alacak düzenleme Adalet ve Sağlık bakanlıkları arasında uzun süren pazarlıklar sonucu bugün kamuoyuna sunuldu.
Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin onayının ardından 1 Ekim-7 Nisan tarihleri arasında yürürlükte kalması öngörülen yasa, bazı alanlarda koruyucu maske takma ve test ibraz etme zorunluluğu getiriyor, yerel olarak acil önlem gerektiren durumlarda eyaletlere de ek önlemler alma yetkisi tanıyor. Buna göre ülke genelinde havayolları ve uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu devam ettirilirken hastane veya yaşlı bakım merkezlerinde maskenin yanında test zorunluluğu olacak. Önlemler, ayakta tedavi hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında ve benzer merkezlerde çalışanlar için de geçerli olacak.
"TAZE AŞILI" KAVRAMI
Yasa taslağının en dikkat çekici yönü, "taze aşılı" kavramını içermesi. Hastane ve yaşlı bakım merkezlerinde test zorunluluğundan muaf tutulacak kişilerin üç ay içinde son doz aşısını yaptırmış ya da iyileşmiş olması gerekiyor. Söz konusu sağlık merkezlerinde tedavi gören kişiler, altı yaşından küçük çocuklar, sağır veya işitme güçlüğü çekenler ve tıbbi nedenlerden dolayı maske takamayanlar maske yükümlülüğünden muaf tutulacak.
"Taze aşılı" kavramı, eyaletlerin sorumluluk alanına bırakılan önlemlerde de yer alıyor. Eyaletler, sağlık önlemleri veya diğer kritik altyapıların işlevselliğinin devam ettirilebilmesi için gerekli durumlarda ek önlemler alabilecek.