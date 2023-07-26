O ülkede bir salgın daha patlak verdi!
Uganda Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınının patlak verdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Namayingo bölgesinde kolera salgınının baş gösterdiği bilgisi paylaşıldı.
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Açıklamada, Namayingo'da üç kişide kolera tespit edildiği ve bu kişilerin tedavi altına alındığı belirtildi.
Öte yandan salgından korunmak için vatandaşlara hijyen kurallarına uyma çağrısı yapıldı.
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Açıklamada ayrıca kolera salgını nedeniyle 4 kişinin öldüğüne dair haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.
Uganda'da geçen sene de patlak veren kolera salgınında en az 20 kişi ölmüştü.
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Afrika ülkelerinden Burundi, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali, kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
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