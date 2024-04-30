  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü

O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü

Bangladeş’te aşırı sıcaklar sebebiyle 1 haftada 10 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü - Resim: 1

Güney Asya ülkesi Bangladeş aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 1 haftada 10 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.

1 / 5
O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü - Resim: 2

Sağlık yetkilileri sıcak çarpması sonucu 5 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü bildirdi. Aşırı sıcaklardan bunalan Bangladeşliler havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

2 / 5
O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü - Resim: 3

Ülkede dün aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

3 / 5
O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü - Resim: 4
4 / 5